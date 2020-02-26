Владимир Зеленский выбирает нового премьера.

Такие разговоры в последние дни идут все настойчивее. Активизировались они после публикации последней социологии. По ней видно, что популярность новой команды падает. Причем одним из главных генераторов негатива стал кабмин Алексея Гончарука.

И премьер, и его правительство из-за ряда скандалов и нулевой эффективности имеют примерно равный антирейтинг - 63 и 64% соответственно. И скорее всего это и есть основной фактор, почему популярность самого Зе за полгода обвалилась с 80 до 50 процентов (а по данным некоторых агентств - и ниже).

С таким имиджевым балластом партии Зеленского будет сложно выиграть выборы на местах.

Кроме того, поступает все больше информации, что Гончарук банально не может управлять вертикалью власти, не имея на то должных навыков и опыта. Соответственно, уже принятые решения не исполняются, что ведет к дезорганизации работы госаппарата.

На этом фоне и пошли активные слухи о том, что у президента уже проводят смотрины кандидатур нового премьера, о чем сообщают многие источники.

В последние дни в качестве наиболее вероятной кандидатуры часто упоминается Сергей Тигипко. Бывший вице-премьер времен Януковича. По другим данным, ему предлагают не пост премьера, а пост вице-премьера по экономике.

Кроме того, назывались и другие кандидаты на пост главы правительства.

"Страна" решила разобрать каждого из них.

1. Сергей Тигипко

О том, что именно эта кандидатура рассматривается Зеленским при активном лоббировании главы ОП Андрея Ермака, вчера сообщала "Страна". А сегодня информацию о встрече с Тигипко фициально подтвердил и сам президент.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Зеленский.

Правда, он не уточнил о какой должности говорил с Тигипко. По одной из версий, он говорил не о премьерском кресле, а о позиции вице-премьера по экономике.

Сергей Тигипко - из "днепропетровских". Он был первым секретарем местного обкома комсомола. А также одним из создателей "Приватбанка", который потом перешел в собственность Коломойского и Боголюбова.

Тигипко - политический старожил. Был вице-премьером в 90-х, в начале 2000-х - трудился главой НБУ. Это было уже при правительстве Януковича. В 2004 году возглавил его предвыборный штаб, правда, после второго тура, когда понял, что дело проиграно Майдану, ушел в отставку.

При Ющенко Тигипко был советником премьера Юлии Тимошенко.

Участвовал в президентских выборах 2010 года и неожиданно занял на них почетное третье место. Во втором туре он не поддержал ни одного из кандидатов - ни Януковича, ни Тимошенко. Что объективно сыграло в пользу Януковича (по умолчанию большая часть избирателей Тигипко и так собиралась за него голосовать).

За это после своей победы на выборах новый президент назначил Тигипко вице-премьером в правительстве Азарова.

Тигипко очень прочно врос в вертикаль власти Януковича и даже влил в Партию Регионов свою партию "Сильная Украина", став заместителем главы ПР.

После падения власти Януковича, Сергей Тигипко дал понять, что готов баллотироваться на пост президента от Партии Регионов, что было логично - на тот момент у него был самый высокий рейтинг среди всех регионалов. Но его кандидатуру торпедировало "ахметовское" крыло партии, выдвинув на выборы Михаила Добкина, который по итогу набрал всего 3%.

А Тигипко пошел самостоятельно, заняв пятое место с 5,23%.

На выборы в Верховную Раду в 2014 году Тигипко, отказавшись от предложения возглавить Оппозиционный блок, пошел во главе своей партии "Сильная Украина". Но, в отличие от ОБ, эта партия не преодолела 5% барьер.

С тех пор Тигипко политикой не занимался. На данный момент он остается владельцем и руководителем финансовой группы "ТАС". А в начале 2019 года он купил у Петра Порошенко завод "Кузня на Рыбальском".

Эту сделку юрист Андрей Портнов называл фиктивной - с целью отмывания денег Порошенко. По этому поводу уже расследуется уголовное дело. В сентябре Печерский суд по запросу ГБР арестовал имущество завода.

По данным "Страны" Зеленский давно и близко знаком с Тигипко. И считает его сильным специалистом, который может наладить эффективную работу Кабмина. То ли на посту премьера, то ли, для начала, на посту вице-премьера по экономике с перспективой возглавить правительство.

Также у Тигипко неплохие отношения с олигархом Игорем Коломойским, с которым продолжает поддерживать контакт часть команды Зе.

В "минус" для промайдановской части окружения Зеленского играет "региональное" прошлое Тигипко (в контексте которого нужно еще и решить вопрос по обхождению закона о люстрации). Также по этому поводу могут быть вопросы и у Запада (хотя с США и ЕС у Тигипко есть давний контакт).

С другой стороны, это может оказаться плюсом для России. И уж точно не является минусом для "юго-восточной" части избирателей Зеленского. У них скорее возникнут вопросы относительно плотного сотрудничества Тигипко с Порошенко во время правления последнего.

2. Валерий Хорошковский

Хорошковский - известный в украинской политике человек. В первом правительстве Януковича он занимал пост министра экономики и евроинтеграции. Позже, при Ющенко сделал серьезную карьеру: работал в СНБО, а затем стал главой таможни и потом - первым зампредом СБУ.

После смены власти снова вливается в команду Януковича: сначала главой СБУ, а потом первым вице-премьером. На тот момент Хорошковский уже владел телеканалом "Интер". Однако в конце 2012 года он, объявив, что Янукович якобы взял курс на союз с Россией, покинул в знак протеста свой пост и продал телеканал.

В 2014 году Хорошковский и Тигипко вместе штурмовали Раду в рядах партии "Сильная Украина", но не прошли.

Долгое время бизнесмен находился за границей, но после победы Зеленского вернулся. И даже встречался с президентом. И, по слухам, приобрел заметный вес в его окружении.

Тут стоит отметить, что когда-то Хорошковский был очень дружен с Зеленским. "Квартал" выступал на "Интере", а сам Валерий Иванович настолько доверял Зе, что назначил того в конце 2010 года генеральным директором телеканала, на развитие которого собственник тогда вкладывал сотни миллионов долларов в год. Но уже в 2012 году их отношения охладели. По данным источников в телевизионных кругах, Хорошковский обвинил Зеленского в падении рейтингов и в провале управления. Зе не согласился.

Между ними произошел конфликт, после которого нынешний президент Украины покинул "Интер" и вместе со своим шоу перешел на телеканал-конкурент - 1+1 Игоря Коломойского.

Эта история в профессиональных и политических кругах хорошо известна. А потому для многих было удивительно, что Хорошковский не только восстановил отношения с Зеленским, но и активно наращивает свое влияние.

Глава ОП Андрей Богдан рассказывал, что Хорошковский консультирует украинскую власть по вопросам таможни. Одновременно ходили слухи, что он стал "смотрящим" от Зе на таможне - наряду с депутатом Игорем Павлюком. В частности, влиянию Хорошковского приписывали уголовное преследование одесского "короля таможни" Вадима Альперина.

Также Хорошковскому приписывают влияние на кадровые назначения в СБУ.

Мотив с точки зрения Зеленского для возможного перемещения Хоршковского из теневой сферы влияния на пост премьера тот же, что и в случае с Тигипко - необходимость восстановить управляемость вертикалью власти и исполнительскую дисциплину.

Кадры времен Яуковича пусть и коррумпированы, но, по крайней мере, понимают как работает аппарат и как от него добиваться выполнения принятых решений и поставленных задач.

К слову, у Хорошковского весьма враждебные отношения с Коломойский. Правда, по нынешним временам, с учетом падения влияния олигарха, трудно сказать - это плюс или минус.

3. Арсен Аваков

Аваков стал министром внутренних дел на волне Майдана и с тех пор без перерывов занимал эту должность.

В его пассиве - фактический развал работы полиции в ходе многочисленных реформ и люстраций, ухудшение криминогенной ситуации.

При этом ведомство Авакова закрывало глаза на уличный беспредел радикалов, не расследовало уголовные дела по их лидерам (взять хотя бы цыганский погром, устроенный лидером С14 Мазуром), не мешало избивать и кошмарить журналистов. Часто это происходило на глазах полиции, которая не вмешивалась в происходящее.

Все это в немалой степени стало причиной обвала рейтинга партии "Народный фронт", которую представлял Аваков. С именем самого министра также связан ряд коррупционных скандалов. Это главным образом дело "золотых рюкзаков", которые фирма сына Авакова поставляла для нужд Нацгвардии (его закрыли в 2018 году). Министр через жену владеет виллой в Италии и до недавнего времени был хозяином "Эпрессо ТВ".

Что касается Донбасса, то Аваков представлял классическую "партию войны" - еще более бескомпромиссную, чем Порошенко. Добробаты, которые вдохнули в конфликт на Донбассе новую силу, курировались МВД, а позже официально влились в его структуры. Среди них был высок процент откровенно неонацистских элементов, которые и по сей день вызывают возмущение правозащитных организаций. Параллельно добровольцы, как уже говорилось выше, дали импульс росту криминала в мирных городах Украины - с чем ведомство Авакова не могло или не хотело справиться.

С другой стороны, в заслугу Авакову его симпатики ставят то, что степень развала органов МВД ниже, чем в СБУ или в прокуратуре. Все-таки худо-бедно полиция еще какие-то функции свои выполняет.

Кроме того, они же говорят, что в последнее время Аваков отошел от националистической позиции и наоборот пытается приструнить радикалов. Что, например, показало расследование дела Шеремета, где в качестве подозреваемых фигурируют волонтеры и атошники.

Также считается, что Авакову во-многом обязан своим президентством Владимир Зеленский.

Структуры МВД ломали "Сетку" Порошенко и не позволял ручным националистам Банковой атаковать конкурентов экс-президента. Также полиция во многом помножила на ноль деятельность СБУ по слежке за Зеленским.

Видимо, поэтому Авакова оставили в министерском кресле при формировании нового Кабмина. А также, как говорят, благодаря отношениям с Игорем Коломойским, который вместе с министром внутренних дел контролирует депутатскую группу "За будущее" и многих депутатов в "Слуге народа".

В последнее время много говорили об отставке Авакова - особенно в связи с делом Шеремета, относительно которого в сторону главы МВД звучат обвинения в необоснованности предъявленных подозрений. Однако, как бы в опровержение этих слухов, Аваков стал все чаще появляться с Зеленским в зарубежных поездках - он ездил с ним в Италию и на Мюнхенскую конференцию.

То, что Аваков сильный политик - это очевидно. Другой вопрос, насколько он будет подконтрольным Зеленскому - ведь одного президента министр уже подвел под монастырь.

К тому же, в условиях парламентско-президентской республики, премьер является формально независимой фигурой от президента. А значит может начать играть своб игру, попытавшись сколотить свое неформальное "большинство" в Раде и, фактически, помножив на ноль влияние Зеленского на процессы в стране.

Это является важным аргументом против того, чтоб назначать главу МВД премьером.

Да и антирейтинг у Авакова очень высокий - особенно в среде избирателей, который требует окончания войны на Донбассе.

Аваков, недавно заявлявший о том, что разводить войска "не выгодно", а жителей Донбасса надо объявить "коллаборантами" - явно не герой их романа.

4. Юрий Витренко

Исполнительный директор "Нафтогаза" - человек в политике довольно новый. Его рассматривали на премьерское кресло еще летом.

Витренко - 42 года. Он родился в Киеве и является сыном известного политика Натальи Витренко - лидера Прогрессивной социалистической партии Украины. В последние годы она занимала яростную антимайдановскую позицию.

"Да, я сын Натальи Витренко. Я не считаю, что должен оправдываться. У меня одна мать, я ее люблю, независимо от ее политической позиции, которую я не разделяю и не разделял. У нее даже не антиукраинская или пророссийская, а просоветская позиция. Мои родители развелись, когда мне было 15 лет, я жил с отцом", - говорил Витренко в одном из интервью.

Отец Юрия - тоже Юрий Витренко - крупный чиновник со стажем. Бывший замминистра экономики Украины в правительстве Николая Азарова. До этого руководил департаментом закупок в Кабмине Юлии Тимошенко.

Юрий Витренко-младший закончил тот же вуз, что и родители: Киевский нархоз, где впоследствии защитил докторскую. После нархоза он поступил в аспирантуру Киевского института международных отношений. Дальше - практики и стажировки за рубежом. Получение диплома MBA.

С "Нефтегазом" Юрий Витренко начал сотрудничать еще в 2002 году. И с тех пор трудился в нем на различных должностях. Правда, в 2005 году, после прихода к власти "оранжевых", ему пришлось уйти из компании, где Витренко на тот момент возглавлял ряд управлений, связанных с финансами.

По слухам - из-за предвзятого отношения нового руководства страны к фамилии Витренко. Именно тогда мать Юрия вела активную работу против победивших на первом Майдане сил. И баллотировалась в Раду (хотя и безуспешно).

В этот вынужденный перерыв Витренко год поработал в лондонском отделении банка Merrill Lynch, а позже попытался поучаствовать в создании нового банка, но что-то у него не заладилось с инвесторами.

В 2007 году (во времена премьерства Виктора Януковича) Юрий стал советником главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина (соратник Юрия Бойко). Позже критиковал заключенный Тимошенко газовый контакт с Россией и опять ушел из компании. Но вернулся в нее снова советником после победы Януковича на выборах президента.

И после Майдана по протекции своего друга Коболева (тоже работал в "Нафтогазе") стал одним из первых лиц госмонополиста. В 2018 году назначен исполнительным директором "Нефтегаза".

В целом Витренко несет наряду с Коболевым всю ответственность за политику НАКа последних пяти лет. Включая многократный рост тарифов, построение системы импорта якобы европейского газа (а на самом деле того же российского) через компании-посредники, а также газово-тепловые коллапсы в стране, когда без отопления оставались целые города. Например, многострадальная Смела, Купянск и Трускавец.

Но при новой власти Витренко стал одним из основных спикеров НАКа.

Именно Витренко вел со стороны "Нафтогаза" подписание недавнего газового контракта с Россией.

Его имя уже давно фигурирует в списке возможных премьеров. Причем, как говорят, его протежирует Игорь Коломойский.

Правда, в последнее время шансы Витренко заметно упали.

Во-первых, из-за ослабления влияния Коломойского.

Во-вторых, из-за скандала с получением гигантской премии за выигранный у "Газпрома" суд в Стокгольме. Это 25 миллионов долларов им на двоих с Коболевым. Зеленский недавно распорядился эту премию им не выплачивать. Обиженный Витренко не нашел ничего лучше, чем подать на "Нафтогаз" в суд.

Естественно, в обществе это вызвало большое удивление (детальнее об истории с премиями читайте здесь).

5. Юлия Ковалив

Функционер времен Порошенко из обоймы экс-главы АП Бориса Ложкина. В сентябре она стала замглавы Офиса президента Андрея Богдана.

Юлия Ковалив ранее работала в "Украинском медиа-холдинге", принадлежащем беглому олигарху Сергею Курченко.

29 ноября 2013 года - то есть уже после покупки холдинга Курченко - она стала исполнительным вице-президентом UMH group и вошла в наблюдательный совет компании.

В июне 2015 года Ковалив стала замминистра экономики у главы ведомства Айвараса Абромавичуса. Затем в ноябре 2016 года она перешла на работу главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте. Двумя месяцами раньше его возглавил экс-глава АП Борис Ложкин.

Ковалив давно знакома с Ложкиным: она в числе прочих сопровождала сделку по продаже "УМХ" Ложкина Сергею Курченко. Продвижение Юлии Ковалив по карьерной лестнице в правительстве также связывали с работой Ложкина у Порошенко.

Она также была главой Наблюдательного совета "Нафтогаза", откуда ушла в 2017 году. У Зеленского Юлия Ковалив занимается вопросами, в частности, энергетики.

Считается близкой к тем силам, которые в последнее время стало принято называть "соросятами".

По этой причине кандидатура Ковалив может устроить Запад. Но при этом она мало чем отличается от Гончарука в плане понимания экономических процессов и эффективности управления.

В данном случае будет просто смена "шила на мыло".

6. Олег Дубина

Глава "Нафтогаза" с 2007 по 2010 годы.

Дубина - еще один выходец из Днепропетровской области. Металлург. Вице-премьер в правительстве Кинаха при президенте Леониде Кучме. Впоследствии - его советник, входил в СНБО.

При Кучме же Дубина возглавлял комбинат "Криворожсталь", наведя там порядок после лихих 90-х.

До того он был директором Алчевского меткомбината. Его собственником является "Индустриальный союз Донбасса", которым когда-то руководил известный предприниматель и бывший вице-премьер Виталий Гайдук.

Как уже рассказывала "Страна" - у Гайдука есть связи с помощником Зеленского Сергеем Шефиром. Именно благодаря им, по нашей информации, на должность главы СНБО был назначен Алексей Данилов, а в Совет НБУ - Богдан Данилишин.

Но вернемся к Дубине.

Руководить "Нафтогазом" Олег Дубина пришел по квоте БЮТ. Именно при активном участии Дубины заключался газовый контракт с Россией, за который Тимошенко потом села в тюрьму. И который Украина смогла частично оспорить в Стокгольмском арбитраже совсем недавно.

Еще в апреле 2019 года прошла информация, что Дубина консультирует Владимира Зеленского по экономическим вопросам и даже ездил лоббировать его интересы в США. У Зе эту информацию отрицали. И в дальнейшем Олег Дубина никак возле команды Зеленского не "светился".

Однако, его кандидатура переодически обсуждается. Причем, как говорят, его сейчас лоббирует олигарх Виктор Пинчук.

Выводы

Как видим, по всем потенциальным кандидатам у Зеленского есть как аргументы за, так и против. Причем нередко они переплетаются.

Среди этих кандидатур есть сильные политики, которые понимают как работает госаппарат. Но есть угроза, что став премьером эти "сильные политики" начнут перетягивать на себя власть в стране, вступив в конфликт с президентом, еще более дезорганизовав управление государством (как это было когда-то при президенте Ющенко и премьере Тимошенко).

А слабые и зависимые претенденты ничем от Гончарука не отличаются.

В идеале на посту премьера Зеленскому нужен человек формата Азарова при Януковиче - профессиональный управленец, разбирающийся в экономике без самостоятельных политических амбиций. Но вот где такого взять - пока непонятно.

Также непонятно когда проводить смену премьера, если такое решение Зеленский все-таки примет. Сейчас или ближе к местным выборам, чтоб новое правительство еще не успело зашквариться.

Впрочем, процесс может ускориться в случае наступления кризиса.

А этого исключать нельзя, учитывая, что план по сборам в казну не выполняется, а мировую экономику уже начало основательно лихорадить из-за эпидемии коронавируса. Что так или иначе, скорее всего, затронет и Украину.