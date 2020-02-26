Генеральная прокуратура направила в прокуратуры Одессы и Киева материалы касаемо "Одесской киностудии" и возможных нарушений интересов государства после передачи 12% ее акций частникам.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генпрокурора пишет "Таймер".

Так, материалы по решению Хозяйственного суда Киева, которое может привести к окончательному переходу в частную собственность Одесской киностудии, направлены в местные прокуратуры Киева и Одессы.

Скриншот: timer-odessa.net

Отметим, 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева принял решение о передаче в руки частников 12% акций "Одесской киностудии". Государственный пакет акций сократился до 38%. Между тем, считается, что за фирмами, являющимися держателями частного пакета акций киностудии, стоят нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и бизнесмен-застройщик Андрей Вавриш.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о функционировании кинокомиссий при органах местного самоуправления, прописала условия приватизации государственных киностудий, а также открыла путь для приватизации ЗАО "Одесская киностудия". После этого кинематографисты заявили, что они опасаются, что основной целью нардепа Ткаченко является завладение земельным участком.