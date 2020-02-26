Во время беспорядков в индийском городе Дели, которые длятся уже несколько дней, погибли не менее 20 человек. Пострадавшими считаются 190 человек.

Об этом со ссылкой на индийские СМИ информирует информагентство Associated Press.

"Из всех людей, доставленных в больницу, 189 с ранениями, а 20 скончались", - сообщил главврач больницы Guru Teg Bahadur в Дели.

В свою очередь министр Арвинд Кеджривал призвал правительство обратиться к помощи военных для нейтрализации беспорядков и заявил, что ситуация в городе является "тревожной".

"Полиция, несмотря на все усилия, не способна контролировать ситуацию и вселить уверенность. Необходимо вызвать вооруженные силы и немедленно ввести комендантский час в затронутых (беспорядками - Ред.) районах", - добавил министр.

Стоит отметить, что протесты в Индии вспыхнули против принятия закона о гражданстве, согласно которому, последователи всех религиозных конфессий-меньшинств, за исключением ислама, получат возможность натурализироваться в стране. Столкновения в Дели происходят между индуистами и мусульманами.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп и его жена Малания прибыли в Индию с двухдневным визитом.

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