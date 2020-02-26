В течение ближайших 2-3 недель в Украине отменят часть отчетов, которые для Кабмина готовят областные и городские государственные администрации.

Об этом министр Кабминета министров Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Дубилета, всего госслужащие готовят для правительства 4 185 отчетов - их они подают раз в месяц или раз в квартал.

"Почти 3 000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", - написал Дубилет.

Более того, по его словам, около 10% отчетов не нужны были даже официально: в свое время их отменяли, но забывали сообщить об этом регионам. Также министр подчеркнул, что система отчетности накапливалась в стране с 1992 года.

"Часто эти отчеты были не системными. Например, Винницкая ОГА старательно, еще с 1995 года, отчиталась по просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциями", - написал Дмитрий Дубилет.

По его словам, сейчас Кабмин уже отменил часть отчетов, еще часть отменят в течение 2-3 недель.

Скриншот: t.me/dmytro_dubilet

Напомним, недавно Дубилет рассказал про систему, по которой будут соревноваться украинские губернаторы, она насчитывает 24 показателя.