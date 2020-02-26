Сегодня, 26 февраля, состоятся очередные матчи 1/8 главного клубного европейского чемпионата по футболу. В рамках плей-офф Лиги чемпионов состоятся противостояния таких пар: Лион - Ювентус и Реал - Манчестер Сити.

Прямые трансляции этих матчей можно будет увидеть и в Украине. Стоит отметить, что начало обоих поединков в 21:55 по Киеву, поэтому посмотреть оба матча у болельщиков сегодня не получится.

Так, матч Лион - Ювентус покажет канал Футбол 1. А игру Реал - Манчестер Сити будет транслировать канал Футбол 2.

Напомним, что после зимнего перерыва, игры Лиги чемпионов возобновились 18 февраля. В тот день Атлетико Мадрид обыграл Ливерпуль, а ПСЖ потерпел поражение от Боруссии.

Ранее мы писали о том, что УЕФА отстранил английский футбольный клуб Манчестер Сити на два года от участия в еврокубках. Также клуб оштрафовали на 30 млн евро.