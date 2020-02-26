Всеволод Ковальчук в среду, 26 февраля, прекратил выполнять обязанности главы правления "Укрэнерго".

Об этом Ковальчук сообщил на странице в Facebook.

Отметим, он возглавлял компанию с октября 2015 года. Сегодня, 26 февраля, он заявил, что разделяет политику в области энергетики и политизацию экономических процессов и остается сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права.

"Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - написал Всеволод Ковальчук.

По его словам, на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокировалась.

"Наблюдательный совет "Укрэнерго"... на прошлой неделе рассмотрел мое обращение и принял решение о прекращении моих обязанностей председателя правления компании", - написал Ковальчук.

Скриншот: Facebook/ Всеволод Ковальчук

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский взялся спасать углепром и при чем тут Ахметов.