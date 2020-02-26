Российский суд приговорил члена украинской организации "Правый сектор" к четырем годам колонии. Праворадикал был задержан сотрудниками ФСБ в апреле прошлого года.

Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ в Москве и Московской области, передает РИА "Новости".

Сообщается, что в среду, 26 февраля, вступил в силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении члена "Правого сектора" Игоря Пирожка в связи с "осуществлением экстремистской деятельности".

Стало известно, что Пирожок был признан виновным "в организации и участии в деятельности экстремистской организации". Ожидается, что он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Представители ФСБ отметили, что в ходе судебного заседания Пирожок частично признал вину.

Напомним, что член "Правого сектора" проживал в Москве с 2018 года, где распространял агитацию запрещенной в РФ организации.

Также мы публиковали видео задержания гражданина Украины сотрудниками ФСБ в апреле 2019 года.