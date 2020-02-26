Украинский Минздрав опубликовал два мультфильма, в которых идет речь о коронавирусе Covid-19. Новые образовательные материалы от министерства призваны поведать украинцам о том, как не заразиться и что делать, если признаки инфекции дали о себе знать.

Мультфильмы появились на официальном канале Министерства здравоохранения Украины в YouTube.

Так, в видео опубликованных во вторник, 25 февраля, жителям и гостям Украины советуют избегать людей с температурой и кашлем, пользоваться медицинскими масками и соблюдать личную гигиену.

Ведомство также выступило с рекомендацией не контактировать с продуктами животного происхождения, домашними или дикими животными, чтобы не заразиться коронавирусом от них. Если же этого избежать невозможно - то необходимо мыть руки и термически обрабатывать мясо при его приготовлении.

Видео: Минздрав Украины

Отмечается, что если украинцы почувствовали повышенную температуру и страдают приступами кашля - необходимо обратиться за помощью к медикам, так как эти признаки могут указывать на заболевание смертельным коронавирусом.

Видео: Минздрав Украины

Напомним, что в международном аэропорту "Киев" всем прибывшим из Италии пассажирам начали измерять температуру. Такая мера была предпринята в рамках борьбы Украины против распространения эпидемии коронавируса.

Также мы писали о том, что вчера первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в Бухаресте, Румыния.