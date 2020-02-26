В испанской столице зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Всего в стране заболело семь человек.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава Испании.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что 24-летний гражданин Испании, который недавно посещал Италию, был инфицирован смертельным коронавирусом Covid-19. Сообщается, что молодой человек обратился к медикам самостоятельно, после того, как обнаружил у себя симптомы заболевания.

В свою очередь медработники приехали к нему домой и взяли у анализы, которые показали вирус в крови испанца.

"Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономном сообществе Мадрид после того, как у человека был получен положительный результат анализа", - говорится в сообщении Минздрава страны.

Скриншот: Минздрав Испании в Твиттер

Напомним, что вчера стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Испании и Швейцарии.

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