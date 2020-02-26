Вчера, 25 февраля, во второй половине дня друзья, пришедшие проведать бизнесмена Леонида Вульфа, обнаружили его мертвым.

Как "Страна" узнала из собственных источников в МВД, Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще одним общим знакомым решили его навестить в квартире на улице Городецкого.

Когда приехали, дверь была заперта, и они попали в помещение открыв двери своим ключом (у адвоката был на всякий случай дубликат). В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости, поэтому пока основная версия следствия - самоубийство.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на дурное самочувствие. В ходе следствия версия о самоубийстве будет перепроверена с помощью экспертиз и других следственных действий.

Ранее "Страна" уже писала, что в конце ноября прошлого года из квартиры Вульфа выкрали крупную сумму - более 200 тысяч долларов США.

Возможно финансовые трудности и могли его толкнуть на суицид. Либо же причиной стали проблемы со здоровьем.

О погибшем Леониде Вульфе известно, что он был личностью неординарной и весьма известной в бизнес-кругах коммерсантов, которые начинали свой бизнес в 90-е годы.

Из открытых источников известно, что криворожец Леонид Вульф в 90-х создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыли исчислялись десятками миллионов долларов. Такой прибыльный бизнес привлек внимание криворожского криминального авторитета по фамилии Горпинич (его в криминальных кругах называли по кличке - Святой). Святой для начала просто наехал на Леонида Вульфа и предложил отстегивать долю. Тот делиться отказался. И во время одной из последующих разборок Горпинич был убит (как считается, его пристрелил охранник Вульфа Сергей Швец). Потом Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Также, по заявлению самого Вульфа, в свое время он был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом они рассорились.

Вадим Шульман в последнее время стал известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления в ФБР расследуеся уголовное дело.

Ранее "Страна" сообщала, что в перестрелке на Печерске в Киеве получили ранения два человека.