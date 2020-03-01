Сегодня 1 марта - первый весенний день. Совсем скоро на деревьях начнут распускаться первые листья. А если верить сурку-предсказателю Тимке, то с завтрашнего дня, 2 марта, настанет настоящее тепло.
Передать радость весеннего настроения своим друзьям и близким можно, отправив им открытку и приятное пожелание.
Прикольные поздравления 1 марта
Поздравляю с первым днем весны, счастья желаю и пробуждения любви!
Доброе утро! Как приятно проснуться весной! Главное, чтобы март не забыл о том, что он весенний месяц!
Весна пришла! Желаю платьепокупательного и танцезажигательного настроения!
Готовим платья и чулки, короткие юбчонки. Ну, берегитесь, мужики! С весною нас, девчонки!
С первым весенним днем! Улыбательного, мечтательного и обнимательного настроения!
Красивые открытки с началом весны
Привет, лапуля! С первым днем весны!
Пускай с утра все будет в шоколаде.
Как надоели долгие пустые сны -
Беги скорее выбирать наряды.
Весна - не просто время года, когда в лесу растут цветы,
Это время для радости, надежды и любви, которые расцветают в душе!
Пусть улыбки играют как солнечные зайчики,
Весной желаю встретить хорошего мальчика!
Весна-красавица передает тебе привет,
Пусть ярко светит солнце и благоухает весенний букет!
Весна пришла, а это значит, что теперь в жизни будет еще больше теплых и солнечных дней.
Желаю много поцелуев, любви, весеннего тепла.
А люди пусть добрее будут и расцветает красота.
Поздравления с весной в смс
С первым мартовским деньком! Пусть в глазах горит огонек, а все задуманное вмиг осуществится!
***
За окном весенний март, пусть горит в глазах азарт, в сердце - солнце, радость, зной! Поздравляю я с весной!
***
Желаю весну встречать в прекрасном настроении, чтоб всех вокруг легко покорять улыбками весенними!
***
Наконец-то первый день весны настал!
***
Пусть март по-доброму сведет с ума, от счастья чтобы не было спасения!
Поздравления с весной в прозе
Сегодня первый день весны! Желаю встретить ее с огромными надеждами и самыми светлыми ожиданиями. Пусть добрые мечты исполняются, а сердце наполняется самыми искренними чувствами.
С 1 марта! Пусть весенние лучи наполняют душу, а весеннее вдохновение и бодрость - сердце.
Сегодня просыпается природа и начинается звонкое щебетание птиц. Милая моя подружка, поздравляю 1 марта! Желаю в личной жизни и работе всяческих успехов. Чтобы в твоем доме были всегда достаток, тепло и любовь.
Поздравляю с началом весны! Желаю фейерически прекрасного настроения, успехов на трудовом поприще и семейного благополучия!
Пусть всё будет - весна!