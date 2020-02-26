Владислав Сурков, бывший помощник президента России и куратор украинского направления в Кремле после своей отставки рассказал о своей встрече с Зеленским и о том, что для него значит Донбасс.

"Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились.

На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой", - заявил Сурков.

Он так же сомневается, что неподконтрольные территории вернутся в состав Украины.

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - заявил экс-помощник Путина в интервью порталу "Актуальные комментарии".

Ранее "Страна" сообщала, что российские СМИ рассказали о причинах ухода Суркова, якобы он крутился как белка в колесе.