Американские медики начали клинические исследования вакцины против коронавируса Covid-19. В скором времени препарат протестируют на инфицированных.

Об этом информирует Национальный институт здоровья США

Во вторник, 25 февраля, представители Медицинского центра университета Небраски объявили о старте испытаний препарата против смертельного коронавируса. Сообщается, что это первое исследование в США, во время которого ученые проверят безопасность и эффективность возможной панацеи.

Отмечается, что препараты будут выдаваться выборочно, а первым участником программы тестиhования может стать зараженный на борту круизного лайнера Diamond Princess пациент.

Напомним, что недавно в Китае заявили о создании вакцины для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Также власти КНР заявляли о планах победить коронавирус до конца марта этого года.