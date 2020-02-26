Украина может попасть в громкий международный скандал с дипломами для моряков. Их могут перестать признавать за пределами Украины. Что для тысяч наших сограждан, которые работают на иностранных судах, станет настоящей катастрофой.

"Украина может быть занесена на ближайшем заседании Комитета по безопасности на море (13-22 мая этого года) в перечень стран, которые не соблюдают все требования конвенции и в "черный список" Международной морской организации. Такое решение автоматически приведет к непризнанную квалификационных документов украинских моряков иностранными государствами", — говорится в письме, которое Международная морская организация направила в посольство Украины в Великобритании, Министерство инфраструктуры и Госслужбу морского и речного транспорта.

"Это значит, что тысячи украинских моряков могут попросту лишиться контрактов на работу на заграничных судах", — пояснил директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Поддельные дипломы и рейсы-"призраки"

Главная причина — Украина не выполнила требования Международной морской организации по подаче отчетности по системе подготовки моряков.

Во-первых, не закреплены на законодательном уровне ступени высшего образования, специальности и специализации, которые присваиваются капитанам дальнего плавания, механикам и электромеханикам первого разряда.

Во-вторых, нет процедуры подтверждения квалификации и выдачи свидетельств морякам на право работать в полярных водах.

В-третьих, в Украине фактически не работает Координационный совет по вопросам подготовки и выдачи дипломов морякам.

Отдельные список замечаний к Министерству образования — нет программы по специальности 27 "Транспорт", эквивалентов степеней "бакалавр" и "магистр" для морских специальностей, материальная база специализированных учебных заведений устарела, а стаж плавания и практическая подготовка учащихся не отвечают критериям профильной организации.

"Ни одно учебное заведение не обеспечивает подготовку на борту судов на должном уровне", — говорится в письме Международной морской организации.

То есть, главные претензии -- к нормативке, которую министерства не удосужились принять. Также есть замечания к контролю системы подготовки моряков.

"Это создает искусственные преграды и коррупционные предпосылки при которых украинские моряки вынуждены искать другие пути получение и повторного подтверждения дипломов и нивелирует систему подготовки моряков в целом", — отмечается в письме.

"Страна" уже подробно писала как в Украине работает схема заработков на моряках.

Так, курсанты рассказывали, что, помимо официальной платы за обучение (порядка тысячи долларов за семестр), они платят еще и за оценки на экзаменах. Сессия может стоить от 500 до 1,5 тысяч долларов, в зависимости от количества экзаменов и зачетов. За такие деньги преподаватели готовы закрывать глаза на пробелы в знаниях будущих моряков, поэтому большинство претензий Международной морской организации действительно обоснованны, — говорят эксперты. Также морякам за деньги предлагают повышать квалификацию. Скажем, за 200 долларов могут выдать документы, что человек прошел полугодичный рейс на судне в Украине. Хотя на самом деле никакого практики не организовывают.

Неофициально в профильных вузах говорят, что в Украине действительно можно купить поддельные дипломы профильных вузов.

"К примеру, мы только за прошлый год выявили семь таких фактов, а сколько их не выявлено - остается только гадать, Сами учебные заведения тут ни при чем. Работает целая параллельная система", - отмечают в вузе.

Также эксперты говорят, что есть учебно-тренажерные центры, которые умудряются, имея 1-2 арендованных кабинета, выдавать сертификаты пачками.

Впрочем, главной зацепкой для профильной организации стал именно тот факт, что Мининфраструктуры пропустило все сроки подачи отчетности в международную морскую организацию в этом году (это нужно было сделать в январе 2019 года).

Точнее, сам отчет был подан, однако профильная организация его не приняла.

"Международная морская организация регулирует подготовку моряков в разных странах. Чтоб специалист имел право работать на судах по всему миру, он должен иметь паспорт моряка, выданный учебным заведением, признанным этой организацией. Без такого паспорта специалист может разве что драить палубу на корабле. Страны, подписавшие конвенцию Международной морской организации имеют право сами лицензировать учебные заведения, готовящие моряков. Но они должны следить за соблюдением ими правил и ежегодно отчитываться перед профильной организацией. С одной стороны последняя постоянно ужесточает требования к подготовке моряков. Отчасти это лоббируют крупные мировые центры подготовки моряков, которым локальные морские школы перебивают заработки.

С другой стороны, подходы Международной морской организации остаются формальными. То есть, если бы от Украины был хоть внятный отчет, вопрос "черного списка", возможно, и не стоял бы. Но Мининфраструктуры не предоставило вообще никаких документов в ответ на претензии", — отмечает Ланецкий.

Также эксперты обращают внимание и на такой нюанс: многие страны-участники Международной морской организации подают отчетность еще более неаккуратно, чем Украина (некоторые не подают отчеты годами). Но к ним претензий нет. То есть, не исключено, что это в том числе, еще и политический вопрос.

С куризного лайнера — на баржу

В Украине моряков готовит несколько вузов в Киеве, Одессе, Николаеве и Херсоне. В их подчинении есть также колледжи и училища. Функционирует и сеть учебно-тренажерных центров. Получить морскую специальность можно как на бюджете, так и на контракте, причем, недостатка в студентах не наблюдается.

"Украинские моряки могут буквально сразу же после получения диплома получить контракт на иностранных судах и зарплату со старта в 700-800 евро. Для опытных специалистов зарплаты выше —от 2-3 тысяч евро до 10 тысяч евро в месяц и выше", — говорит Ланецкий.

Если Украина попадет в "черный список" Международной морской организации, нынешние студенты рискуют остаться без международных дипломов. Кроме того, могут аннулировать дипломы моряков, которые уже работают на иностранных судах (и которым нужно проходить курсы повышения квалификации и подтверждать дипломы).

В международной морской системе украинских специалистов - до 18%, а это 150-200 тысяч человек. Наша страна до недавнего времени входила в тройку обеспечения мирового рынка труда командным морским составом (сейчас мы на 4-6 месте). Отечественные моряки зарабатывают порядка 2,5-3,5 млрд долларов в год.

Если Украину внесут в черный список, чтобы получить заграничные контракты, наши моряки будут вынуждены доучиваться или подтверждать дипломы в странах, образовательная система которых не вызывает вопросов у профильной организации.

Но, понятно, что это будет стоить дороже, чем в Украине.

"Точно также несколько лет назад в "черный список" попала Грузия, и многие тамошние моряки теперь решают вопрос с дипломами в Украине", — отмечает Ланецкий.

К слову, чтобы решить проблему Грузии пришлось пойти на беспрецедентные шаги и перезагрузить всю систему подготовки моряков, в том числе, в привлечением международных экспертов. На ближайшее заседание Международной морской организации может быть вынесен вопрос о снятии "морского бана" с этой страны.

Украинские моряки, которые не сумеют подтвердить дипломы по международной системе, смогут работать исключительно на локальном рынке. Но в нашей стране рынок труда для морских специалистов крайне узок, а зарплаты в несколько раз меньше, чем на иностранных судах.

"В Украине морякам могут предложить работу на баржах, речном транспорте. Но она оплачивается не очень хорошо. Как правило, на такую работу сегодня соглашаются те, кто «пересиживает» межсезонье, переоформляет документы или моряки предпенсионного возраста", — говорит эксперт.