Причиной отставки бышего помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова является "изменившийся контекст". Куратор "украинского вопроса" в Кремле задумывался об отставке еще в 2013 году.

Об этом Владислав Сурков рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое было опубликовано на портале "Актуальные комментарии".

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - заявил Сурков.

Что за изменения контекста Сурков не сказал, но добавил, что причину отставку близко к истине изложили российские журналисты Соловьев и Венедиктов.

"Мне удалось некоторые комменты по моему уходу прочитать. Некоторые довольно правильные. Не точные, конечно, в деталях и не слишком, возможно, доброжелательные, но по сути, в целом верные. Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев из "Коммерса" и даже Леша Венедиктов довольно верно изложили. Так что, некоторые, которым уж очень интересно, могут эти комментарии сами найти", - сказал Сурков.

Напомним, что Венедиктов в январе писал, что Сурков уходит потому что новым куратором Украины в Кремле становится Дмитрий Козак.

Бывший помощник Путина отметил, что уже давно хотел уйти из Кремля - еще с 2013 года: "Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем-бы то ни было дольше пяти лет", - сказал он.

Однако Сурков остался из-за предчувствия конфликта с Западом: "Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями", - объяснил он. По его словам спустя пять лет началось "естественное торможение этого проекта".

Напомним, что Владислав Сурков, который занимался вопросом украинско-российских отношений и ситуации на Донбассе, был уволен указом Путина от 18 февраля.

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