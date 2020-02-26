Владислав Сурков, недавно отставленный помощник Путина по Украине, дал свое первое интервью после ухода из Кремля.

В нем он объяснил свою отставку сменой "контекста" по Украине. И рассказал о своем отношении к нашей стране и конфликту на Донбассе.

По его словам можно сделать вывод, как поменялся ветер в Кремле.

"Страна" анализирует главные заявления Суркова.

Причины отставки

Сурков в интервью "Актуальным комментариям" объяснил свой уход тем, что по Донбассу, которым он занимался в Кремле, "контекст изменился".

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - заявил экс-чиновник.

Он сказал, что лично причины ухода перечислять не будет, но сделал отсылку к статье российского журналиста Владимира Соловьева в "Коммерсанте": "Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев описал причины".

Речь о статье за 25 января - она вышла в день, когда стало известно об уходе Владислава Суркова. В ней говорится, что помощник Путина находится в конфликте с бывшим вице-премьером Дмитрием Козаком, который накануне перешел на работу в Кремль.

"Между ними (Сурковым и Козаком - Ред.) неоднократно возникали дискуссии по поводу урегулирования конфликта на востоке Украины", - сообщал тогда "Коммерсант".

Козак, утверждает издание, был не согласен с подходом Суркова о непримиримости с любой украинской властью, замораживании отношений с Киевом и работе напрямую с Западом.

"Для него (Козака - Ред.) неурегулированный конфликт на востоке Украины - проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом", - говорилось в статье.

То есть по сути Сурков теперь подтвердил эту точку зрения.

Также он заявил, что он сам попросился в отставку. И намекнул, что именно этим объясняется пауза между заявлением Суркова об уходе и указом Путина о его увольнении.

"Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", - сказал бывший помощник президента РФ.

Также Сурков привел несколько причин более философского характера.

"Мне интересно работать в жанре контрреализма. То есть, когда и если надо действовать против реальности, менять ее, переделывать. Пока проект проживает стадию становления, развития, роста, в нем интересно участвовать. Есть место для новых идей. При столкновении замысла с реальностью происходит распад старых структур и синтез новых, от этого идет активный выброс энергии. Весело. А когда новое создано, оно резко превращается в старое. Проект вступает в фазу стабильности, сам становится реальностью. Переходит на низкий энергетический уровень. Рутинизируется. И от тебя уже не требуется ничего нового. От тебя ждут только самоповторов. А зачем? Пусть другие повторяют за мной", - заявил он.

Сурков уточнил, что "началось естественное торможение и этого (украинского - Ред.) проекта".

"Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно", - сказал бывший куратор Донбасса и заявил, что возвращение к теме Украины "невозможно".

Что Сурков думает об Украине и Зеленском

Бывший помощник Путина, который с 2013 года занимался Украиной, поделился мнением, как он видит перспективы нашей страны.

По его мнению, Украины пока нет, но она обязательно появится, потому что "хохлы ребята упрямые". При этом он сделал оговорку, что эта Украина не обязательно будет в границах нынешней, да и "Украин" в итоге может появиться несколько.

При этом он считает, что единственный способ для России что-то сделать с Украиной - это "принуждение силой к братским отношениям".

Приведем цитату полностью:

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

Отдельно Владислав Сурков оценил президента Владимира Зеленского, с которым впервые лично увиделся на Парижском саммите 9 декабря.

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях", - иронично заметил бывший кремлевский руководитель.

О Донбассе

Сурков считает, что "ДНР" и "ЛНР" в Украину уже не вернутся.

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - сказал он, отвечая на вопрос, вернется ли регион в состав Украины.

Он также рассказал о своем отношении к Донецку и Луганску.

"Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились".

Что означают заявления Суркова

Из откровений бывшего куратора Украины в Кремле становится понятно - он представлял достаточно жесткую - "ястребиную" - стратегию поведения России относительно Украины.

Как видим, Сурков считает, что Украины как государства не существует, а украинство - нечто вроде психо-социального расстройства. Также он прямо говорит, что других действенных методов по принуждению Киев к миру, как применение силы, не существует. И предрекает еще больший распад украинской территории.

Также очевидно, что он против возвращения Донбасса в нынешнюю Украину.

Впрочем, данную точку зрения пока что разделяют и в Кремле, требуя у Киева не отступать от буквы Минских соглашений. Которые по сути меняют украинское государство и легализуют в его поле территоральную единицу, фактически неподконтрольную Киеву и имеющую особые отношения с Москвой.

Очевидно, что если это произойдет, то перед нами будет уже другая Украина. И пока, повторимся, эту стратегию Кремль продвигает и после отставки Суркова.

Другой вопрос, что после прихода к власти Владимира Зеленского появилась возможность решать какие-то другие вопросы с Украиной (помимо Донбасса) на основе прагматизма и компромисса (в частности экономические, воды в Крым и т.д.). И здесь "ястреб" Сурков действительно мог оказаться не у дел и наступило время "доброго полицейского" Козака.

К тому же, как уже рассказывала "Страна", сейчас перед РФ на повестке дня стоит не столько вопрос противостояния с Украиной, сколько оптимизации процессов на Донбассе. В "республиках" накопилось очень много проблем - экономических и социальных: промышленность работает с большими перебоями, долги по зарплатам, более низкий, чем в Украине, уровень жизни.

И эти проблемы играют на руку Киеву. Украинская власть на их основании требует от России отдать Донбасс без условий, оговоренных в Минске. Под предлогом, что неподконтрольный регион страдает от кризиса управления.

Не исключено, что как раз этими вопросами, помимо прочих, и займется Козак. Который и ранее курировал экономический блок отношений России с "ДНР/ЛНР".