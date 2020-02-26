Владислав Сурков, теперь уже бывший помощник президента России Владимира Путина после своей громкой отставки впервые дал большое интервью и рассказал о своем отношении к Украине и к президенту Владимиру Зеленскому.

Интервью с Сурковым опубликовал портал "Актуальные комментарии".

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков.



— На парижском саммите Вы видели Зеленского. Какое впечатление он произвел? Что Вы можете о нем сказать?



— Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях.



Ранее "Страна" сообщала в материале "Сурков ушел, а Минск остался", что означают для Украины перестановки в Кремле.