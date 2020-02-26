Кабмин Украины будет стремиться сохранить механизм люстрации несмотря на решение Европейского суда по правам человека. В тоже время, правительство намерено рассмотреть вариант восстановления на должности некоторых люстрированных чиновников с выплатой им компенсаций. Соответствующий законопроект правительство может внести в Раду.

Об этом, после отклонения ЕСПЧ апелляции Украины по делу закона о люстрации, написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Глава Минюста сказал, что Кабинет министров сделает все, чтобы "обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде".

Малюська также утверждает, что Европейский суд не признал незаконной люстрацию полностью, а лишь выступил против ее чрезмерного применения в Украине.

"Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали", - привел пример министр.

По словам чиновника, Министерство юстиции совместно с нардепами Верховной Рады разработает законопроект, согласно которому будет регламентирована работа новой комиссии, рассматривающей жалобы граждан, которые считают что их люстрировали безосновательно. Также в законодательство будет введен механизм восстановления в должности и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком.

Скриншот: Денис Малюська в Фейсбук

Напомним, что во вторник, 25 февраля, ЕСПЧ окончательно признал закон Украины о люстрации противоречащим Европейской конвенции по правам человека.

Ранее мы писали о том, что украинский Минюст сообщил об изменении закона о люстрации с учетом решения Европейского суда еще в декабре прошлого года.