В Алжире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19. Заболевшим стал итальянец, который прибыл в страну в феврале. На данный момент он помещен в изоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения, передает издание Al Jazeera.

Во вторник, 25 февраля, Министерство здравоохранения Алжира сообщило о первом случае коронавируса в стране. Так, гражданин Италии прибыл в африканскую страну 17 февраля.

В свою очередь президент государства Абдельмаджид Теббоун призвал алжирцев быть осторожными и перепроверять информацию о коронавирусе в стране, которую они видят в интернете.

Стоит отметить, что Северная Италия, где проживает много алжирцев, стала одним из центров вспышки коронавируса, там зафиксировано более 300 случаев и 11 смертей.

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