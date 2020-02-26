Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который владеет солидным домом во Франции, обладает некоторым иммунитетом от увольнения.

Речь идет о сроке, как минимум в три месяца, до лета, поскольку сейчас в Офисе генпрокурора начинается второй этап реформы - переаттестация областных прокуроров, которая продлится до июня.

Об этом нардеп от "Слуги народа", глава Комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил в эфире телеканала ZIK.

"По моему прогнозу, до лета, как минимум, я думаю, что господину Рябошапке ничего не будет угрожать в плане увольнения, потому что сейчас как раз начинается второй этап реформы прокуратуры, а именно - переаттестация областных прокуроров. И, фактически, этот этап надо завершить до июня, по плану", - рассказал Денис Монастырский.

Видео: Телеканал ZIK

Он также заявил, что генпрокурор Рябошапка является тем человеком, который вдохновляет и проводит эту реформу в жизнь.

"Мы понимаем, что любая реформа носит определенное имя, и эта реформа, однозначно, будет названа именем Рябошапки. Если ему дадут завершить эту реформу, то перезагрузка Генеральной прокуратуры в Офис генпрокурора, и региональных прокуратур в областные произойдет именно сейчас", - отметил Монастырский.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка опроверг информацию о своей скорой отставке.