В управлении Национальной полиции по Полтавской области опровергли свою же информацию об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в виде ареста.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Полтавской области.

"...25 февраля, в рамках уголовных производств, расследуемых Следственным управлением полиции Полтавской области, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее", - заявили в полиции.

Напомним, "Страна" в своем репортаже "Похмелье в Новых Санжарах" рассказала, как селяне вернулись к обычной жизни после "вирусного" бунта.