Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон раскрыл секреты, как команда медиков пыталась приучить президента США Дональда Трампа к здоровому образу жизни, правильному питанию и физкультуре.

Ронни Джексон признал, что ему не удалось реализовать запланированные им изменения образа жизни президента, а именно - изменить его диету и приучить Дональда Трампа к регулярным физическим упражнениям, как передает The New York Times.

Президент США известный любитель фаст-фуда и диетической колы. Дональд Трамп часто играет в гольф, но не посещает спортзал и не занимается другими видами спорта. Трамп придерживается мнения, что тело человека имеет ограниченный ресурс, и тратить его на упражнения нецелесообразно. Вместе с тем президент совершенно не употребляет алкоголь.

"С упражнениями у нас не получилось, как я это планировал", - рассказал Джексон, - Но мы работали над его диетой. Мы ограничивали доступ к мороженому, добавляли цветную капусту к картофельному пюре".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп продлил ещё на год действие указов первого пакета санкций против России.