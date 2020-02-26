Украина пытается поставить заслон на пути распространения смертельного коронавируса Covid-19. В международном аэропорту "Киев" (бывший "Жуляны" - Ред.) начали измерять температуру у пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из Италии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19 в отдельных районах Италии, рейсы, которые прибывают в аэропорт "Киев" из Италии, проверяет дежурный врач-эпидемиолог для выявления больных или с подозрением на заболевание среди прибывающих пассажиров", - заяявили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что коронавирус из Китая добрался до столицы Румынии, где есть первый заболевший.

Так же мы рассказывали, что госсекретарь США обвинил Китай и Иран в сокрытии информации о заболевших коронавирусом.