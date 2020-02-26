Прокуратура Нидерландов собирается засекретить личности свидетелей в ходе расследования и судебного процесса по делу сбитого на Донбассе лайнера Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17.

Прокуроры считают, что "свидетели уже сейчас подвергаются значительным рискам", а их здоровье или безопасность "могут быть поставлены под угрозу". Всего свидетелей должно было быть 13, но суд отклонил просьбу одного из них о сохранении его личности в тайне.

Об этом сообщает центральный телеканал Нидерландов NOS.

Напомним, что Нидерланды обвиняют украинца Леонид Харченко, россиян Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Игоря Гиркина (Стрелкова) в убийстве и непредумышленном убийстве. Следователи считают, что все четверо причастны к доставке с территории России ЗРК "Бук", с помощью которого был сбит пассажирский самолет.

Несколько дней назад глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке сообщил, что у Совместной следственной группы (JIT) по расследованию крушения лайнера есть как минимум один свидетель запуска ракеты из ЗРК "Бук". Он отметил, что у него нет сведений, кто именно нажал кнопку.

Следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейс МН17 был сбит ракетой 17 июля 2014 года. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.