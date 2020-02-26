Ситуация во всем мире с распространением эпидемии смертельного коронавируса Covid-19 не внушает оптимизма. Список жертв и зараженных людей продолжает расти.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды, 26 февраля, (19:00, 24 февраля, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 80 990 человека, умерло уже 2 763 человека.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 78 190 в Китае; 2 718 погибших (в том числе 2 в Гонконге и 1 на Тайване). За пределами Китая: 2 800 подтвержденных случаев, 45 летальных исходов. На материковой части Китая вылечить удалось 29 775 человек", - как уверяют чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА заговорили об отмене Евро-2020 из-за коронавируса.