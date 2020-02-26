ОВГЗ уже не продаются. Что дальше

Пирамида облигаций внутреннего госзайма завершается. Вчера Министерство финансов пыталось разместить ОВГЗ на 4 миллиарда, но продало только на 1,6. Это, конечно, не катастрофа, которую предполагали на финишном этапе пирамиды, но весьма серьезная проблема для власти.

Одной из главных причин снижения популярности украинских ОВГЗ, безусловно, является эпидемия коронавируса. В ситуации, когда никто не понимает, чем и когда она закончится, уменьшение движения средств происходит по всему миру, и Украина не может быть исключением. Больше того, как страна с открытой экономикой она находится в группе государств наибольшего риска, и это тоже не добавляет оптимизма потенциальным желающим вложиться в ее облигации.

Впрочем, коронавирус, конечно, не единственная причина. Если бы сейчас, как год назад, Минфин стал размещать краткосрочные облигации под 20% годовых, желающие нашлись бы, несмотря на все эпидемии. Но ОВГЗ сейчас имеют больший срок и меньшую ликвидность, и 9-10% годовых уже не привлекают западных спекулянтов.

И Минфин с Нацбанком оказываются перед новой-старой дилеммой. Деньги для бюджета (хотя бы в части рефинансирования госдолга) все равно нужны, а получить их можно только двумя способами. Один из них – транши от МВФ, на которые рассчитывают уже полтора года, но которых все нет (как нет и подписанной с фондом программы). А второй – все те же ОВГЗ и евробонды. Но вернуться к политике размещения высоколиквидных облигаций в ситуации, когда учетная ставка Нацбанка снижена почти в два раза – все равно, что расписаться в собственной несостоятельности.

В итоге получается, что ни один из доступных способов привлечения средств на данный момент не работает. И если у правительства по-прежнему не будет складываться с МВФ, то останется только один путь – жесткая экономия бюджета с недофинансированием всего и вся. А значит, всем придется затягивать пояса.

"Слуги" недовольны Кабмином

То, что ситуация постепенно из стагнирующей перерастает в кризисную, уже заметили и во власти. Вчера первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук публично заявил о том, что во фракции "Слуги народа" присутствует серьезное недовольство правительством. Что само по себе не новость, но еще ни разу не звучало публично от руководства парламента или провластной фракции.

Клубок проблем, либо созданных, либо не решаемых нынешним Кабмином, становится все больше. К провалу промышленности в четвертом квартале прошлого года добавились нерешенные вопросы по тарифам, к ним – уже упомянутая затяжка с новым меморандумом с МВФ. Сюда же можно вписать январский провал с выполнением бюджета и опасения всего общества по поводу предстоящего старта второго этапа медреформы.

Исходя из последней информации, сбить волну негатива Банковая хочет точечными заменами в правительстве, однако уже перечень названных проблем показывает, что реформой Минкульта сделать это невозможно. Владимир Бородянский, конечно, собрал на себя массу негатива законами о СМИ и дезинформации, но ни его отставка, ни разукрупнение министерства-гиганта на экономические и социальные проблемы не повлияют.

Все, что названо выше, – это ответственность Минэкономики, Минфина, Минэнерго, Минздрава и правительства в целом, то есть премьер-министра. Однако поставить вопрос об отставке одновременно Алексея Гончарука, Тимофея Милованова, Алексея Оржеля и Оксаны Маркаровой – это все равно, что поставить вопрос об отставке Кабмина в целом.

Судя по всему, во фракции "Слуги народа" уже приходят к пониманию, что другого выхода нет.

"Голос" замолчал за полгода

Как придется считаться с тем, что рейтинги главы государства и его партии медленно, но неуклонно идут вниз. В принципе, слово "медленно" даже не совсем верно, поскольку потеря 3-4% каждый месяц для любой партии была бы катастрофой; однако поддержка Владимира Зеленского начиналась с заоблачных для демократического государства цифр, поэтому даже его нынешние показатели вполне приемлемы.

Вчера, вслед за Центром Разумкова, итоги своего соцопроса показал КМИС. Расхождения в оценках есть, но в большинстве случаев они не критичны. Зеленский – 44%, "Слуга народа" – 39%. Все это показатели, которых по-прежнему не стыдно на финише медового месяца власти, но они уже заставляют задумываться о том, как затормозить падение рейтингов. И фракция, как уже сказано выше, задумалась о смене правительства.

Серьезное расхождение между социологией КМИСа и Центра Разумкова в одном – у вторых традиционно на несколько процентов выше имеет Петр Порошенко с его "Евросолидарностью", поэтому все привыкли ориентироваться в этом случае на кмисовские цифры. Сейчас это около 11%, что и в самом деле неплохо для экс-гаранта, но является не его заслугой, а следствием катастрофы Святослава Вакарчука.

То, что очередной галицкий проект обречен покатиться по пути "Самопомощи", было понятно еще в момент, когда "Голос" все-таки проскочил в парламент. Но то, что для практически полного обнуления (до 0,9%!) рейтинга хватит полгода, предсказать не решился бы никто. Ирония судьбы еще и в том, что фактически умершая "Самопомощь" сегодня имеет рейтинг выше, чем "Голос".

Ну, и КМИС подтвердил выводы из социологии Центра Разумкова о том, что главным выгодоприобретателем от потерь "Слуги народа" является "Оппозиционная платформа", которая имеет уже больше 15%. Причем в опросе КМИСа 3% получил уже не существующий Оппозиционный блок, поэтому можно предположить, что цифры ОПЗЖ даже занижены.

Однако сегодня это не столь существенно. Более существенен ответ на вопрос о том, собирается ли Зеленский всерьез решать вопрос мира. Именно от этого ответа во многом зависит скорость, с какой электорат "слуг" будет перетекать к "Оппоплатформе".

Украина все-таки заплатит за люстрацию

Европейский суд по правам человека подписал окончательный приговор закону о люстрации, принятому в 2014 году. Приговор обвинительный: закон признан нарушающим права граждан, а значит – все иски, поданные уволенными согласно его нормам автоматически считаются удовлетворенными. И это означает потенциальную потерю государством миллиардов гривен.

Позиция же государства в этом вопросе непонятна. Еще можно было как-то оправдать позицию предыдущей власти, которая приняла этот закон и не хотела от него отказываться, а потому пять лет игнорировала все рекомендации ПАСЕ и решения ЕСПЧ. Но почему нынешняя власть решила действовать в том же ключе – это логическому объяснению не поддается.

Чтобы отменить закон о люстрации, в турборежиме хватило бы 15 минут. И голоса были бы гарантированы с запасом, если бы была всего одна отмашка с Банковой. Понятно, что порошенковцы немного покричали бы о "зраде", но аргументация насчет рекомендаций ПАСЕ и судебных решений ЕСПЧ свела бы эту кампанию на нет в течение одного дня. Однако почему-то 15 минут у "слуг" не нашлось.

Теперь, безусловно, вопрос об отмене закона о люстрации встанет снова. И будет интересно узнать, изменилась ли позиция нынешней власти или она по-прежнему станет цепляться за закон, от которого ей нет никакого толку. Одни убытки.

Смерть создателя главного курорта для украинцев

Вчерашнее сообщение о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака большой новостью для Украины не стало. Хотя, по большому счету, этот арабский политик повлиял на нашу страну больше, чем некоторые отечественные.

Мубарак правил Египтом 30 лет – с 1981 по 2011 год. И за эти три десятилетия он сделал из своей страны бюджетный, но достаточно качественный курорт. Фактически именно благодаря Мубараку немалая часть украинцев смогла узнать, что такое отдых за границей, поскольку большинство других курортов для наших граждан по-прежнему недоступны из-за низких доходов.

А ведь сделать курорт в таком взрывоопасном регионе было вовсе не простой задачей. В течение 30 лет Мубарак лавировал между Западом, Израилем и арабским миром, но смог занять позицию, которая позволила Египту оставаться вне военных конфликтов.

Но в 2011-м его свергли. Было за что – жуткая коррупция, бедность большинства населения, отсутствие социальных лифтов для молодежи. Однако, свергнув, египтяне быстро осознали, что плохая стабильность Мубарака лучше, чем последствия революции, сделанной с самыми благими намерениями.

В 2011-м свергнутого президента хотели судить. Однако всего за год бедные стали нищими, и произошел еще один переворот, в результате которого судили уже тех, кто хотел судить Мубарака. А сам Мубарак вышел на волю.

Украина в 2014 году ступила на тот же путь, и проходит его по той же траектории, только растянутой во времени. Мубарак, видимо, для своей страны сделал больше хорошего, чем Янукович для своей, поэтому первый умер реабилитированным, а второму пока это не светит.

Однако главный вывод для обеих стран одинаков: революции к добру не приводят. Египет свою прививку от них уже получил. Хотелось бы, чтобы и Украина тоже.