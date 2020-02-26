Перепуганные поросята разбежались по всей округе после того, как фура, перевозившая их, опрокинулась. ДТП произошло в селе Коробочкино, недалеко от Чугуева. Часть животных погибла во время аварии.

Видео опубликовала на YouTube одна из пользовательниц сервиса. На нем видно перепуганных животных, которые стоят прямо на дороге и громко хрюкают.

Видео: YouTube/Марина Шевченко

Напомним, авария случилась в понедельник, 24 февраля, около 15:15, когда 22-летний водитель DAF не справился с управлением. В результате происшествия шофер получил травмы и был госпитализирован.

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