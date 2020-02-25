На мировых финансовых биржах котировки падают второй день подряд. Это связано с тем, что количество случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая увеличивается.

Европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3%.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики", - говорится в сообщении.

25 февраля падение на ведущих европейских биржах составило около 2%, такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США.

По состоянию на утро вторника, 25 февраля, в мире подтверждено 80 147 случаев заражения коронавирусом, 2 699 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли больше сотни миллиардов долларов.

Также "Страна" писала, что коронавирус из Китая добрался до столицы Румынии, где есть первый заболевший.