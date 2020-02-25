В то время, как в Италии от коронавируса умерли уже 11 человек, в Румынии первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Бухаресте.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, эпидемию в Румынию принес вернувшийся три недели назад турист из Италии, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

"Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что китайский ученый первым принял вакцину против коронавируса, которую сам и разработал.

Также мы писали, что сотни постояльцев отеля на Тенерифе оказались на карантине из-за итальянского доктора с коронавирусом.