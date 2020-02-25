Государственная пограничная служба и Министерство здравоохранения Украины будут проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на координационном совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины", - сказал Арсен Аваков.

В частности, по его словам, отныне температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страну мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины.

"Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска «Тиса» осмотрены около 1000 человек. Кроме того, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей», - сказал Аваков.

Он добавил, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если украинские специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, они будут их отправлять на дополнительные обследование, сообщил министр.

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