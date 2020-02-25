В результате вспышки коронавируса в Италии умерли еще четыре человека, таким образом число погибших от заболевания коронавирусом достигло 11 человек. Количество зафиксированных случаев коронавируса возросло до 322-х.

Об этом сообщает ANSA.

"В Италии 11 подтвержденных жертв коронавируса", - говорится в сообщении.

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

Согласно сообщению комиссара службы Гражданской защиты Анжело Боррелли, в Италии по состоянию на сейчас заражены коронавирусом 322 человека, среди которых три человека на Сицилии.

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