Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали организатора и 4 участников преступной группировки по подозрению в совершении мошеннических действий с автомобилями на 4 млн евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Согласно сообщению, подозреваемые оформляли в лизинг автомобили на территории стран Европейского Союза (Польша, Нидерланды, Чехия и др.), переправляли их через границу Украины по поддельным документам, ставили на регистрацию и в дальнейшем сбывали.

Среди клиентов автомошенников как лица, неосведомленные о происхождении иномарки, так и те, кто хотел приобрести автомобиль VIP-класса по заниженной цене, зная о преступном пути поставки.

Правоохранители установили 56 фактов преступлений с суммой нанесенного ущерба более 4 млн евро.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора открыли уголовное производство по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.28 ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

25 февраля силовики провели 80 санкционированных обысков на территории Киева, Львова, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областей.

В настоящее время задержаны в порядке ст.208 УПК Украины организатора группы и четырех главных фигуранта, которым объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Внутренняя безопасность Нацполиции проверяет причастность к деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками.

Фото: npu.gov.ua

Видео: youtube.com

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