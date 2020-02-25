В Украинской православной церкви рассказали, что перед Великим постом прихожане могут подать поминальные записки в лавры онлайн, а пожертвования перечислять на карту.

Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Так, Святая Успенская Киево-Печерская Лавра принимает записки о здравии и об упокоении крещенных православных христиан через специальную форму на сайте обители.



Успенская Почаевская лавра принимает заказы на молитвенные поминовения через почту и по телефону. Пожертвоания можно перевести по почте, через рассчетный счет или даже на карту. Подробности на сайте лавры.



Успенская Святогорская лавра принимает записки через электронную почту [email protected] после перечисления пожертвования.

"Записки об упокоении с отметкой "на Великий пост" принимаются в Святых горах за посильное пожертвование. Написанные имена будут 40 дней поминать на полунощнице", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что Минкульт не собирается отбирать у УПЦ Печерскую и Почаевскую Лавры.

Также мы рассказывали, что глава ПЦУ Епифаний увидел у Филарета "антиканонические заявления и никчемные действия".