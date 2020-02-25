Европейский Союз 4 марта примет решение в отношении санкций для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из списка будут исключены.

Об этом сообщил в понедельник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" дипломатический источник.

Решение будет принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС. "В отношении Азарова и Ставицкого санкции продлены не будут", - сказал он.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. Ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.

ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением.

В санкционном списке вместе с Виктором Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Напомним, что Евросоюз может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко.

Также мы писали о том, что в Суде Евросоюза заявили, что санкции против Януковичей, введенные в 2019 году, все еще действуют.