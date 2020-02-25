Полиция опровергла информацию о том, что суд арестовал четырех организаторов протестов в Новых Санжарах.

Пресс-служба сообщает о том, что в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, полиция Полтавской области сообщила, что четырем подозреваемым в учинении беспорядков в Новых Санжарах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Однако скоро пресс-служба опровергла эту информацию.

"В рамках уголовных производств, расследуемых Следственным управлением полиции Полтавщины, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства", - сообщает пресс-служба.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. Все на борту были здоровы и не имели симптомов заболевания коронавирусом.

После того, как в МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области местные жители устроили протесты против размещения там украинцев из Уханя.

По делу о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения в отношении 23 нарушителей порядка.