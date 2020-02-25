Слухи о возможной отставке премьера Украины Алексея Гончарука, кресло под которым качается уже месяц, приобретают конкретные очертания. Уже идет обсуждение кандидатур, которые могут его заменить

По поводу того, что экс-вице-премьер времен Януковича Сергей Тигипко может стать премьером вместо Гончарука, уже сегодня много говорят и пишут, сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Тема отставки премьера действительно все сильнее овладевает мыслями президента страны Владимира Зеленского.

Однако среди кандидатов на главу правительства идёт постоянная ротация. Если ещё недавно рассматривались в качестве основных вариантов Юрий Витренко из "Нафтогаза", замглавы АП Юлия Ковалив и экс-глава Нефтегаза Олег Дубина, то сейчас их задвинули и на первые места вышло два хорошо известных человека.

Один из них - действительно Сергей Тигипко.

Второй - Валерий Хорошковский, то есть ещё один экс-вице-премьер времён Януковича. Давний знакомый Зеленского, с которым он поссорился в 2012 году, но теперь помирился.

Хорошковский уже давно крутится при дворе "короля Зе", входит в тему таможни и СБУ, а теперь, теоретически, может взлететь и на пост премьера.

Впрочем, обоих этих кандидатов (и Тигипко, и Хорошковского) роднит одно - их уж точно нельзя отнести к "новым лицам".

Похоже, что Зеленский от этих "новых лиц" уже предельно устал. Хочется какой-то солидности, стабильности и эффективности, пишет Политика Страны.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку Гончарука с поста премьера.

Также мы разбирались, почему Зеленский не смог уволить Гончарука.