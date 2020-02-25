В Росии проищошел зрыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2". Эпицентр взрыва - в 12 километрах от посёлка Средняя Усьва в Пермском крае. Пострадавших от взрыва нет.

Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на свои источники.

Видео: YouTube/Бегемот

За прорывом подземного трубопровода с трубой диаметром 1400 м последовало возгорание. В МЧС заверили, что авария угрозы для жителей и для населённых пунктов не представляет. По предварительным данным, возгорание уже локализовали.

Теперь над горой Качканар видно огромное красное зарево.

Фото: Telegram/Екатеринбург №1

Ранее "Страна" писала, что в Херсонской области произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие.

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