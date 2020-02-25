Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что свой дом во Франции, о котором написала "Страна", он приобрел во времена президентства Петра Порошенко.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита. На вопрос, часто ли он там бывает, генпрокурор ответил: "Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут".

Ранее "Страна" нашла во Франции дом семьи генпрокурора Рябошапки за полмиллиона евро. Дом расположен на улице Садовой (Rue des Jardins). Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями – Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны. Согласно декларации Рябошапки за 2018 год, двухэтажный дом с гаражом расположен на участке земли площадью чуть более 4 соток. Возле его входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за домом.