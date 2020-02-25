Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о том, что правительства Ирана и Китая скрывают от мира информацию по поводу заболевших коронавирусом в своих странах. США обеспокоены этим предположением и говорят, что цензура может иметь мертельные последствия.

Заявление госсекретаря передает AP.

Помпео раскритиковал Пекин за изгнание из страны трех журналистов Wall Street Journal и заявил, что свободная пресса необходима, чтобы обеспечить предоставление точной информации о вирусе.

"Изгнание наших журналистов еще раз поднимает нерешенную проблему, которая привела в свое время к вспышке SARS и вспышке коронавируса, - цензуры. Это может иметь смертельные последствия", - сказал чиновник.

США обеспокоены информацией, которая свидетельствует о том, что иранский режим может скрывать от мировой общественности крайне важные подробности о вспышке коронавируса на территории страны.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него – 2 699. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

Также "Страна" писала, что коронавирус добрался до юга Италии.

Также мы рассказывали, что все постояльцы отеля на Тенерифе оказались на карантине из-за итальянца, заболевшего коронавирусом.