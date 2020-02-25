Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил замминистра здравоохранения Украины Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе №57/2020, обнародованном на сайте президента во вторник вечером.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе.

Соловьев – доктор медицинских наук и доктор фармакологических наук. Он является экспертом Всемирной организации здравоохранения. Родился в г.Запорожье. Учился в Днепропетровской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова, (1996 г) и Днепропетровском университете экономики и права, (2006г., специальность "экономика предприятий"). 2003-2007 гг. - директор ГП "Украинский медицинский центр сертификации" ("УМЦС").

2007-2008гг. - глава Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения. 2010г. - глава Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств.

2010-2011гг. - глава Госслужбы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками. 2011-2014гг. - глава Госслужбы Украины по лекарственным средствам (Гослекслужбы).

До текущего назначения занимал должность замминистра здравоохранения Украины. СМИ сообщают, что назначение связано с опасностью распространения коронавируса.

Напомним, что секретарь СНБО Данилов заявил, что ему очень не нравится слово "Донбасс".

Также мы писали о том, что секретарь СНБО обратился в Кабинет министров с просьбой вернуть Санэпидемслужбу.