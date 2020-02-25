В Италии обрнаружено уже 322 случая заражения новым коронавирусом из Уханя, который вызывает атипичную пневмонию. Десять человек скончались из-з-а болезни.

Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, Интерфакс-запад со ссылкой на итальянское телевидение.

Согласно данным по состоянию на вечер вторника, наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражение и девять умерших) и Венето (43 случая заражения и один умерший).

Также коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии, в Тоскане и на Сицилии.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. В оппозиции обвиняют правительство в том, что не были заблаговременно приняты меры по защите страны от коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что за день в Киев из охваченной коронавирусом Италии прилетели более 600 человек.

Также мы рассказывали, что все постояльцы отеля на Тенерифе оказались на карантине из-за итальянца, заболевшего коронавирусом.