Сегодня на календаре 29 февраля - уникальная дата, которая появляется раз в четыре года. Високосный год состоит их 366 вместо привычных 365 дней. Лишним днем и стало 29 февраля.

Рассказываем, как на календаре появился этот день, какие приметы с ним связаны, кто из известных людей родился и можно ли записать в свидетельстве о рождении другую дату.

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Как появилось 29 февраля

Лишний день в феврале и високосный год ввел Юлий Цезарь в 45 году до н.э. Он сделал это по совету египетского астронома Сосигена. До этого календарь не совпадал с обращением Земли вокруг Солнца, ведь она делает полный круг не за целое число дней. Оптимальным вариантом стало добавление одного дня раз в четыре года.

Традиции и приметы

На Руси 29 февраля отмечали Касьянов день. По народной легенде Бог лишил Касьяна ежедневных именин за то, что тот отказался помочь крестьянину вытащить телегу из грязи, опасаясь испачкать ризу, когда спешил в Рай. День считался настолько неблагоприятным, что до полудня старались не выходить из дому, чтобы не попасть в беду.

В Шотландии и Ирландии существовал обычай, когда 29 февраля девушка сама могла сделать предложение понравившемуся ей мужчине. Если же он отказывался, то должен был откупиться и подарить ей платье или заплатить штраф 1 фунт. От наказания освобождались мужчины, у которых уже были невесты.

Похожая традиция есть и в скандинавских странах. Некоторые современные девушки используют ее, чтобы подтолкнуть избранника к замужеству.

Кто родился 29 февраля, события дня

В этот день родился итальянский композитор Джоаккино Россини, сочинивший "Севильского цирюльника", французская актриса Мишель Морган, британский актер Джосс Акленд, французский актер Пьер Блез, советский писатель Федор Абрамов, советский футболист и украинский тренер Йожеф Сабо. По некоторым данным, в этот день также родился легенда американского джаза Гленн Миллер.

Кстати, друзья Йожефа Сабо рассказывали, что он принципиально празднует день рождения только 29 февраля.

Йожеф Сабо футболист киевского "Динамо", экс- тренер сборной Украины

29 февраля 1504 года мореплаватель Христофор Колумб, открывший Америку, смог обхитрить аборигенов на Ямайке, которые отказались обеспечить провизией европейцев. Зная о приближающемся лунном затмении, он сказал, что испанский бог лишит их луны. Когда это произошло, индейцы согласились возобновить снабжение продуктами.

В 2004 году 29 февраля последняя картина трилогии "Властелин колец" - "Возвращение короля" завоевала 11 наград "Оскар".

Когда отмечают день рождения те, кто родился 29 февраля

В свое время немецкий мыслитель Георг Кристоф Лихтенберг задавался вопросом, как праздновать день рождения тем, кто родился в эту уникальную дату. Он предложил, тем, кто родился до 6 утра отмечать 28 февраля, тем кто появился на свет после 18:00 - 1 марта, а тем кто родился в промежутке - два года отмечать 28 февраля, потом два года - 1 марта.

29 февраля не давало покоя немецкому мыслителю

В советское время у родителей был выбор, они могли записать ребенка 29 февраля или выбрать соседние даты - 28 февраля либо 1 марта. Теперь же в киевских загсах сообщают, что в свидетельство о рождении заносят такую дату, какую медики роддома указывают в документах. Праздновать ли день рождения раз в четыре года или выбрать соседнюю дату - зависит от личных предпочтений именинника и его родных.