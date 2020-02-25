Четверо украинских рыбаков, задержанных РФ 14 февраля при ловле рыбы в акватории Азовского моря и арестованные за неповиновение требованиям, во вторник, 25 февраля, были отпущены на свободу.

Об этом сообщила "Стране" Нина Карпачева, первый уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а ныне вице-президент Европейского института омбудсмена.

Состояние моряков Сергея Гоги, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова удовлетворительное, они все накормлены. По ее словам, рыбаки были допущены к управлению своей лодкой, которую сами должны были подготовить к выходу в море. Но пока выйти они не могут из-за плохих погодных условий на Азове. "На данный момент они ждут погодное окно, и как только оно появится, они начнут переход в сторону Бердянска", - сказала Карпачева.

По состоянию на 19:30 ожидалось, что в течение 9-10 часов погодные условия в акватории Азовского моря улучшатся и они смогут начать переход в сторону Бердянска. По ее словам, также рассматривается вариант их доставки домой по суше вместе с лодкой.

Кстати, впервые Россия возвращает Украине не только рыбаков, но и плавсредство вместе с ними.

Напомним, что в Государственной пограничной службе Украины при задержании украинцев заявили, что нет оснований утверждать, будто рыбаки занимались незаконным выловом рыбы. В службе также считали, что рыбаки должны быть отпущены домой после административного ареста.

Ранее "Страна" приводила видео допроса задержанных рыбаков, на котором они сознаются в браконьерстве.