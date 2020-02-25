Гости отеля на Тенерифе останутся на карантине из-за того, что у одного из них обнаружили коронавирус. Зараженный - итальянский доктор, но под карантином до проведения второго теста пациента останутся около тысячи постояльцев.

Об этом сообщают испанские издания.

Заявление сделала представитель правительства Марии Хесус Монтеро.

"Гости останутся в отеле до второго теста и, в зависимости от его результатов, будут предприняты соответствующие санитарные меры", - сказала она.

По словам Марии Хесус Монтеро, супругу гражданина Италии изолировали, у нее также взяли анализы для выявления возможного заражения коронавирусом. Сам мужчина находится в одной из больниц острова.

Сейчас сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на наличие коронавируса Covid-19. Вокруг территории отеля выставлен полицейский кордон.

Напомним, за день в Киев из охваченной коронавирусом Италии прилетели более 600 человек.

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