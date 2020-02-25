Во вторник, 25 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 24,55 грн/$1 с 24,5075 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,54-24,56 грн/$1, тогда как Нацбанк на 26 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,5307 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,54-24,56 грн/$1, тогда как Нацбанк на 26 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,5307 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 25 февраля снизился до 24,53 грн/$1 с 24,49 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальный курс гривни по отношению к основным иностранным валютам на 26 февраля 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16,1621

BYN 1 белорусский рубль - 10,9895

EUR 1 ЕВРО - 26,6035

JPY 10 японских йен - 2,2185

PLN 1 польский злотый - 6,1863

CAD 1 канадский доллар -18,4629

ILS 1 новый израильский шекель -7,1587

RUB 10 российских рублей - 3,754

HUF 100 венгерских форинтов - 7,8846

GBP 1 фунт стерлингов - 31,8126

CHF 1 швейцарский франк - 25,0825

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,4969

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 февраля составил 384,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $307,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар плавно дорожает, но банкиры ждут серьезного роста его курса, закупая валюту наперед.

Также мы сообщали, что в НБУ прошло секретное совещание по ситуации на валютном рынке и отношениям с МВФ.