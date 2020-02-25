К выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с Общероссийским народным фронтом - в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. Причем экс-премьер Дмитрий Медведев не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству, а также несколько собеседников в "Единой России".

"Единая Россия" и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. На съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией.

В Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием "Единая Россия", - из-за этого рейтинг партии сейчас составляет 32,7%. Для сравнения: полтора года назад, в июне 2018 года - до объявления о начале пенсионной реформы, - он составлял 48%.

Напомним, что певица Валерия решила создать женскую партию для выборов в Госдуму.

Также мы писали о том, что пограничники не пустили в Киев двух единороссов и одного члена КПРФ.