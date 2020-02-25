Народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин зарегистрировали в парламенте законопроект касательно русского языка. В нем предлагается законодательно закрепить возможность использовать этот язык в работе Верховной Рады.

Согласно инициативе депутатов, их коллегам и лицам, на которых не распространяется действие закона "О государственной службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов парламента следует позволить выступать по-русски по всех ситуациях, предусмотренных в статье 32 Регламента ВРУ.

А Аппарату Рады необходимо будет обеспечивать перевод с языков национальных меньшинств на государственный язык и наоборот.

В пояснительной записке Бужанский и Волошин отмечают: поскольку статья 2 Регламента Рады устанавливает языком работы парламента государственный язык, в нем не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского и других языков национальных меньшинств Украины. Эти гарантии перечислены в статье 10 Основного закона страны.



Ранее наше издание рассказывало, как Бужанский высмеял намерения мовного обмудсмена штрафовать детские кружки за русский язык.

А на днях мы писали, что в "Слуге народа" анонсировали пересмотр закона о тотальной украинизации.