Юрист Андрей Портнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором он рассказывает о деятельности и доходах волонтера Виталия Дейнеги.

Портнов заявляет, что на официальные доходы волонтера за 19 лет невозможно позволять себе путешествовать так много, как это делает Дейнега.

Виталий Дейнега принимал участие в событиях на Майдане в 2013-2014 годах, после этого стал помогать военным Украины с помощью фонда "Повернись живим". Андрей Портнов, проанализировав его доходы и расходы, делает вывод о том, что у Дейнеги есть дополнительный доход, не указанный в декларации.

Так, юрист рассказывает, что Дейнега на своей странице в социальной сети Instagram рассказывает, что посещал многие европейские страны, успел побывать в Нью-Йорке. Кроме указанных самим Дейнегой стран, Андрей Портнов называет еще несколько поездок, ссылаясь на свои источники.

По словам экс-главы АП, в списке стран, которые посетил Дейнега, есть ОАЭ, Италия, Чехия, Нидерланды, Дания, Катар, Бельгия. "Десятки мест, где очень дорого в гостиницах и очень дорогой перелет", - говорит Портнов.

Он рассказал, что нашел и проанализировал декларацию Дейнеги за 2001-2019 годы.

"За 19 лет основной заработок имел от своего благотворительного фонда "Повернись живим". Налогов он платил в среднем 1000 гривен в месяц", - говорит Портнов.

Юрист делает вывод, что при доходах Дейнеги, указанных в декларации, нереально летать по всем вышеуказанным странам.

"Иными словами, при таких доходах и налогах летать по всему миру, а еще зарабатывать у себя в благотворительном фонде - это обозначает, что фигурант живет на нетрудовые доходы. Значит - ворует. Почему ворует? Потому что если зарабатываешь, должен отражать это в декларации, платить налоги и показывать источник доходов. Если у тебя в декларации этих налогов нет, это обозначает, что ты - вор. Я думаю, что он воровал на войне. Потому что основная его парадигма - это фонд "Вернись живым". Он полностью погружен в так называемое волонтерство", - заявляет юрист.

В конце видео Андрей Портнов добавил фото таблицы с доходами за 19 лет.

Видео: YouTube/Андрей Портнов

Ранее "Страна" писала, что Андрей Портнов потребовал объяснения касательно того, почему в школьном учебнике для 11 класса "Украина и мир" в заданиях для старшеклассников написали об экс-главе Института национальной памяти Владимире Вятровиче.

Кроме того, Портнов заявил, что не пойдет в Раду на довыборах в 179-м округе Харьковской области.