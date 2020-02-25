В Украине достаточно тест-систем для диагностики заражения коронавирусом, но не во всех регионах есть оборудование для работы с этими тестами. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого, в Украине пользуются тест-системами местного производства и переданными Всемирной организацией здоровья. Также тест-системы докупаются.

Об этом Радуцкий рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время представитель Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что оборудование, с которым могут работать тест-системы, есть не во всех областях.

"Распределения тест-систем между регионами еще нет. Тест-системы могут работать только с определенным оборудованием. Это оборудование, к сожалению, есть не во всех областях страны. Скорее всего, в течение 2-3 дней будет сделано такое перераспределение, и мы надеемся, что большая часть областных лабораторных центров получит такие расходные материалы и сможет проводить исследования на уровне областей", - сказал он.

Игорь Кузин добавил, что для тех областей, для которых не будет проведено такое распределение, предоставят бесплатную возможность провести исследования на национальном уровне или в ближайшем областном лабораторном центре.

По словам Радуцкого, украинским гражданам, эвакуированным из китайского Уханя в пгт Новые Санжары Полтавской области, были сделаны украинские тесты.

"Результаты все негативные. Если бы был хотя бы один позитивный - мы бы еще проверяли немецкими тестами для чистоты эксперимента", - рассказал глава комитета.

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