Ураган Юлия, который обрушился на юг Украины, в Николаеве сорвал крышу из казармы Министерства обороны. Ведомство будет подавать претензию к фирме, которая ремонтировала казарму в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на своей странице в Facebook.

В Минобороны сообщили, что пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет, после тоого, как в предыдущий день ветер сорвал крышу казармы. Сейчас объем нанесенного ущерба устанавливается. Ведомство пообещало провести служебную проверку, поскольку здание было отремонтировано в 2017 году.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику".

Скриншот: Facebook/Міністерство оборони України

Видео падения крыши в Николаеве. Источник: @nikvesti/ Telegram

Напомним, что вчера в Одессе и Николаеве бушевал ураган. В Николаеве он обрушил мост, переломал деревья и повредил авто. Кроме того, разбиты сотни автомобилей, рухнуло 900 деревьев и 70 домов без крыш